Anche l'attrice di Chie ha confermato l'esistenza del remake di Persona 4

Pochi giorni fa, l'attore Yuri Lowenthal aveva dichiarato che non avrebbe fatto parte del cast dei doppiatori del remake di Persona 4, ossia che non avrebbe ripreso il ruolo di Yosuke Hanamura, pur desiderandolo: "E per chi continua a chiedere, no, non tornerò a interpretare Yosuke nel remake di Persona 4. L'ho chiesto. Forse ho persino supplicato, ma non vogliono che io torni."

Considerando che il remake di Persona 4 non è stato ancora annunciato, ma solo vociferato, è stata una conferma improvvisa, che oltretutto non è rimasta sola a lungo, visto che anche Erin Fitzgerald ha dichiarato che anche lei non sarà coinvolta nel gioco.