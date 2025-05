L'app mobile di Nintendo Switch cambia nome e riceve un ricco update con nuove funzionalità per Switch 2

Manca una settimana esatta al lancio di Nintendo Switch 2 nei negozi e la grande N sta preparando il terreno in vista dell'uscita della sua nuova console. Oggi la compagnia ha pubblicato un corposo aggiornamento per l'app per dispositivi mobile iOS e Android Nintendo Switch Online, che ora ha cambiato nome in Nintendo Switch App.

Non solo, l'update porta in dote anche una serie di modifiche all'interfaccia e il supporto alle nuove funzionalità di Nintendo Switch 2, per la precisione la gestione e l'invio all'app degli screenshot e video fatti tramite console e la possibilità di ricevere inviti tramite GameChat.