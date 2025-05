Leggende Pokémon: Z-A ha una data di uscita su Switch e Switch 2, in arrivo un Pokémon Presents

Leggende Pokémon: Z-A ha una data di uscita ufficiale: il gioco sarà disponibile a partire dal 16 ottobre su Nintendo Switch e Nintendo Switch 2, con grafica e frame rate migliorati sulla nuova console e la possibilità di effettuare l'aggiornamento da una versione all'altra.

The Pokémon Company ha anche annunciato un nuovo Pokémon Presents che verrà trasmesso il 22 luglio e probabilmente sarà dedicato proprio a Leggende Pokémon: Z-A, con una presentazione dettagliata di questo nuovo capitolo e delle sue caratteristiche.

Non è tutto: l'artwork che Nintendo ha utilizzato per ufficializzare la data di uscita è la copertina del gioco e ritrae alcuni dei personaggi che avremo modo di incontrare durante la campagna, apparentemente impegnati in uno scontro in notturna.

Ambientato nella regione di Kalos, Leggende Pokémon: Z-A partirà dalle solide basi di Arceus per consegnarci una nuova ed emozionante avventura a metà strada fra nostalgia e innovazione.