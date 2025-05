Microsoft vuole rendere Windows Update una piattaforma che gestisca tutte le nostre app, anche quelle di terze parti

Un tema già affrontato in passato

Il tema relativo agli aggiornamenti dell app windows e di terze parti è stato già affrontato in passato con l'introduzione, ad esempio, del Windows Package Manager che, però, non si è rivelato essere all'altezza delle aspettative e gli utenti non hanno reagito in maniera positiva a questo strumento.

E dunque, l'idea è quella di creare un incubatore che possa supportare il lavoro degli sviluppatori e semplificare, agli utenti, la gestione delle proprie applicazioni, ritrovandosi un sistema centralizzato e maggiormente fruibile, in cui poter tenere traccia di tutte le attività e degli update delle proprie app. Staremo a vedere come si evolverà questa situazione in casa Microsoft. Intanto vi invitiamo a dare un'occhiata alle novità AI integrate in Notepad.