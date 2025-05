A quanto pare la serie TV di The Last of Us include una scena tagliata nel gioco, presente nell'ultimo episodio della seconda stagione: una sequenza che in The Last of Us Parte 2 era stata eliminata per una serie di motivi, come spiegato da Neil Druckmann.

Naturalmente non continuate a leggere se ancora non avete visto l'episodio in questione e volete evitare anticipazioni. In sostanza, si vede Ellie che approda su di un'isola abitata dai Serafiti e rischia il linciaggio, ma si salva all'ultimo momento grazie a un attacco a sorpresa del WLF.

"A volte inserire qualcosa che era stato tagliato nel gioco richiede di togliere qualcos'altro che invece era presente", ha spiegato Druckmann. "La scena in cui Ellie approda sull'isola dei Serafiti e rischia di essere linciata era qualcosa che avevamo originariamente collocato in The Last of Us Parte 2."

"Tuttavia abbiamo deciso di tagliarla per motivi di ritmo produttivo, perché a quel punto avevamo già tre momenti orribili uno dopo l'altro: quella sequenza, Alice e poi Mel. Parlandone, ci siamo detti che probabilmente era una di troppo."