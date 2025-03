Un trailer di Leggende Pokémon Z-A presenta la città di Luminopoli e la Royale Z-A

Luminopoli è un gigantesco ambiente urbano, in cui i Pokémon vivono in senerenità in "zone selvagge" all'interno dei quali potremo affrontarli e catturarli. Altri invece vivono sui tetti. La nostra avventura inizierà scegliendo uno tra i tre Pokémon iniziali, Totodile, Chikorita e Tepig, con l'obiettivo di diventare allenatori provetti.

Tra i tanti protagonisti del Nintendo Direct di marzo c'è stato anche Leggende Pokémon Z-A , il nuovo capitolo della serie in arrivo su Switch quest'anno. Per l'occasione abbiamo visto un gameplay trailer che ha svelato alcune delle caratteristiche della città di Luminopoli che fa da sfondo a questa avventura.

Quando cala la sera gli allenatori si danno battaglia nella Royale Z-A

Luminopoli cambia faccia quando cala la notte. È solo in questo momento che le strade si popolano di allenatori agguerriti che partecipando alla Royale Z-A, una sorta di competizione dove gli allenatori più bravi salgono di rango, dalla Z alla A. Si dice che chi arriverà in cima alla classifica potrà vedersi esaudito un desiderio.

Durante questo torneo gli allenatori ci prenderanno di mira non appena ci vedranno. Tuttavia, potremo coglierli di sorpresa effettuando un attacco preventivo alle spalle (in barba alla sportività). Ovviamente per vincere sarà fondamentale mandare a segno degli attacchi "superefficaci" e sfruttare le megaevoluzioni.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Leggende Pokémon Z-A sarà disponibile su Nintendo Switch entro la fine del 2025. Al momento non è stata indicata una data di uscita più precisa e se il gioco approderà anche su Nintendo Switch 2. Forse ne sapremo di più durante il Direct Nintendo dedicato alla nuova console in programma per la prossima settimana.