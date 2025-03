Samsung presenta ufficialmente la nuova serie di monitor Gaming Odyssey, con 3D immersivo e tanto altro

Odyssey 3D: le specifiche tecniche del nuovo monitor

Partiamo prima di tutto dal nuovo monitor Samsung Odyssey 3D (modello G90XF), che presenta una diagonale da 27 pollici e un'esperienza 3D dedicata essenzialmente al gaming. Entrando nello specifico, il nuovo modello fa uso di una specifica tecnologia di tracciamento degli occhi e una lente lenticolare proprietaria, che insieme consentono di restituire una visione tridimensionale in alta definizione, garantendo così il massimo del coinvolgimento sia per i videogiochi che per i contenuti video. Tra i primi videogiochi che beneficeranno di questa tecnologia citiamo The First Berserker: Khazan, in uscita il 28 marzo, e Lies of P., di cui è prevista l'uscita del DLC Ouverture nel corso di questa estate.

Samsung Odyssey 3D

Grazie all'ausilio dell'intelligenza artificiale è inoltre possibile convertire determinati contenuti video in 3D, per fruire della visione tridimensionale e ridurre il più possibile l'affaticamento visivo. Ottima anche la frequenza d'aggiornamento pari a 165 Hz, che restituirà il massimo della fluidità. Il nuovo monitor Samsung Odyssey 3D sarà disponibile per il preordine dal prossimo 31 marzo.