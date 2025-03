Shadow Labyrinth ha una data di uscita e un nuovo trailer del gameplay: è un metroidvania dark su Pac-Man

Bandai Namco ha pubblicato un nuovo trailer per Shadow Labyrinth in occasione del Nintendo Direct di oggi, che ha dato modo vedere più da vicino il gameplay di questo strano metroidvania dark collegato in qualche modo all'universo di Pac-Man e annunciare anche la sua data di uscita .

Uno strano Pac-Man

Il protagonista di Shadow Labyrinth sembra proprio essere quello visibile anche nell'episodio di Pac-Man in Secret Level, che si trova ad esplorare un'ambientazione aliena alquanto complessa. A seguirlo c'è una creatura sferica del tutto simile a Pac-Man che, all'occorrenza, sembra liberare un potere alquanto oscuro.

Tale creatura è in effetti il collegamento più evidente con Pac-Man: oltre ad avere una forma decisamente simile, quando questa viene liberata si attivano alcune sezioni che ricordano quelle del classico, come risulta evidente nel nuovo trailer, ma in certi casi sembra sia anche in grado di divorare i nemici.

Insomma, qualcosa dell'originale Pac-Man si intravede, ma il gameplay sembra essere incentrato su una meccanica decisamente diversa. Tuttavia il misto sembra molto affascinante e interessante, in attesa di conoscerlo meglio.