Shadow Labyrinth annunciato da Bandai Namco ai TGA 2024, è un metroidvania dark su Pac-Man

Shadow Labyrinth è stato annunciato come nuovo gioco da parte di Bandai Namco durante i TGA 2024 e si tratta di un metroidvania che sembra derivare da una reinterpretazione in chiave dark di Pac-Man.

In effetti, deriva direttamente dalla strana rielaborazione fatta sulla serie in occasione della serie TV animata Secret Level, costruita sulla lore ideata per l'episodio dedicato allo storico franchise, che per l'occasione si presenta decisamente diverso dal solito, sia come struttura che come atmosfere ed estetica.

Da quanto possiamo vedere, Shadow Labyrinth sembra essere un metroidvania: nel trailer vediamo alcune scene d'azione e d'intermezzo per un action 2D con elementi platform e una certa insistenza su esplorazione e combattimenti.