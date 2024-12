Steel Paws è il nuovo gioco di Yu Suzuki, annunciato ai Game Awards 2024

In occasione dei The Game Awards 2024 è stato annunciato Steel Paws , il nuovo gioco del grande Yu Suzuki , l'autore tra gli altri degli Shenmue e Out Run, da tempo diventato indipendente. Previsto per il 2025 su sistemi mobile, sarà pubblicato da Netflix che lo renderà disponibile a tutti i suoi abbonati.

Poche informazioni

Purtroppo in termini di informazioni c'è davvero poco da condividere, almeno per ora. Durante l'evento è stato mostrato un filmato in cui vediamo i protagonisti, una ragazza cyberog accompagnata da dei gatti robot, in forma animata che si destano per andare a fronteggiare un edificio che ricorda da vicino la Torre di Babele.

Purtroppo non c'è altro, anche perché il filmato non ha mostrato alcuna sequenza di gameplay. Non ci rimane che da attendere per saperne di più e, magari, per giocarlo si sistemi iOS e Android.