Dave the Diver: In the Jungle annunciato ai The Game Awards 2024

Il trailer, completamente realizzato in pixel art, mostra il nostro Dave partire in barca con alcuni altri personaggi e dirigersi verso un nuovo scenario , che supponiamo sia appunto la giungla citata nel titolo del DLC.

Si tratta di un'espansione? Immaginiamo di sì, considerate le tempistiche, e il suo arrivo appare del tutto naturale se consideriamo il grande successo riscosso da Dave the Diver, che appena pochi giorni fa ha superato il traguardo dei cinque milioni di copie vendute in tutto il mondo.

Dave the Diver: In the Jungle è stato annunciato ai The Game Awards 2024 da Mintrocket con il trailer che potete vedere qui sotto e una finestra di uscita fissata al tardo 2025, ma senza alcun altro dettaglio per il momento.

C'era da aspettarselo

Come già accennato, Dave the Diver ha venduto la bellezza di cinque milioni di copie e dunque l'arrivo di un'espansione come In the Jungle appare del tutto naturale. Come detto, l'uscita del pacchetto è prevista entro la fine del prossimo anno.

Non appena ci saranno le prime informazioni su Dave the Diver: In the Jungle provvederemo a riportarle prontamente.