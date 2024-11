Dave the Diver ha raggiunto una nuova pietra miliare in fatto di vendite

Il team di sviluppo ne ha approfittato per ringraziare i videogiocatori, nel messaggio con l'annuncio: "Wow! Sono così tante le persone che si sono unite all'avventura di Dave nel Blue Hole . Siamo grati di tutto l'amore che abbiamo ricevuto e continueremo a creare nuovi ed eccitanti contenuti per i nostri subacquei! Grazie per essere parte di questa avventura!"

Lo studio di sviluppo Mintrocket ha pubblicato il dato aggiornato delle vendite fatte da Dave the Diver finora, annunciando il superamento di un'altra importante pietra miliare, confermandosi un successo davvero enorme, considerando anche che non stiamo parlando di una produzione tripla A. Per inciso, il gioco con protagonista il simpatico sub ha superato i 5 milioni di copie vendute .

Ottime vendite

Purtroppo Mintrocket non ha dato anticipazioni su quali nuovi contenuti possiamo aspettarci. Comunque sia, se vi interessa potete acquistare Dave the Diver in sconto su Steam per i saldi autunnali della piattaforma. Lo pagherete 13,99 euro invece di 19,99 euro, quindi il 40% in meno.

Dave ringrazia per le vendite del suo gioco

Dave the Diver combina elementi di simulazione, avventura e GDR. Il giocatore veste i panni di Dave, un ex autista di taxi che decide di aprire un sushi bar. Per procurarsi il pesce fresco, deve però immergersi nelle profondità del misterioso Blue Hole, affrontando creature marine, esplorando grotte e risolvendo enigmi.

Il successo del gioco è stato tale, che l'autore pensa addirittura di farlo diventare una serie. Insomma, non è improbabile che Mintrocket sia al lavoro su di un eventuale Dave the Diver 2.