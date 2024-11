Sono iniziati i saldi autunnali di Steam, con offerte per tutte le tasche e le premiazioni della piattaforma!

Steam ha lanciato i suoi saldi autunnali, come ampiamente preannunciato nelle scorse settimane. Quindi preparate la carta di credito, perché ci sono sconti e offerte su migliaia di giochi. Non c'è comunque bisogno di correre, considerando che i beni digitali non possono esaurirsi e che avete tempo fino al 4 dicembre alle 19:00, ora italiana, per fare i vostri acquisti.