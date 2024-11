Gran Turismo 7 fa davvero paura su PS5 Pro, secondo Digital Foundry

Polyphony Digital ha introdotto le nuove tecnologie sotto forma di funzioni opzionali, con tre nuove impostazioni: 8K, VR e PlayStation Spectral Super Resolution. Il ray tracing diventa presente anche in-game e non più soltanto nei replay nella modalità RT / risoluzione, il che aumenta in maniera sostanziale l'impatto visivo.

Stando all'analisi tecnica realizzata da Digital Foundry, Gran Turismo 7 fa davvero paura su PS5 Pro e si pone come uno dei titoli dotati del miglior supporto per la nuova console Sony, grazie alla risoluzione che raggiunge gli 8K, le modalità ad alto frame rate e il ray tracing potenziato.

Ancora una volta bene i first party

Alla luce delle analisi effettuate finora, la sensazione è che il supporto a PS5 Pro funzioni generalmente molto bene con i giochi first party, mentre con i third party la situazione diventa molto variabile, spaziando dal fenomenale The Callisto Protocol a prestazioni molto meno brillanti.

Nel caso di Gran Turismo 7 tutto funziona alla grande, ad esempio: anche a 8K il gioco gira a 60 fps senza problemi, con solo alcune situazioni limite, e lo stesso si può dire della modalità a 120 fps, che dà il meglio sui display dotati di VRR.