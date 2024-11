The Callisto Protocol su PS5 Pro è incredibile, gira a 8K e 30 fps con ray tracing

The Callisto Protocol su PS5 Pro raggiunge gli 8K a 30 fps con ray tracing attivo: un risultato incredibile per il survival horror fantascientifico diretto da Glen Schofield, il creatore di Dead Space, che arriva praticamente fuori tempo massimo per lo stesso game director, che ha lasciato lo studio diversi mesi fa.

Nello specifico, l'aggiornamento consente al gioco prodotto da Krafton di girare a 8K e 30 fps con ray tracing attivo oppure a 4K e 60 fps, sempre con ray tracing attivo: ci troviamo di fronte a uno dei supporti in assoluto più convincenti della nuova console Sony.

I miglioramenti visivi apportati all'esperienza, che viene mossa da una versione modificata dell'Unreal Engine 4, appaiono insomma sorprendenti e pongono senz'altro le basi per un recupero di questo titolo, che reputiamo sia stato ingiustamente maltrattato ai tempi del lancio.