Gemini permette ora di impostare delle preferenze per avere un'interazione personalizzata

Google ha introdotto una funzione di memoria per il suo assistente AI, Gemini, disponibile per gli abbonati al piano Advanced. Questa novità consente agli utenti di salvare preferenze personali, che l'assistente utilizzerà per personalizzare le risposte. Con comandi semplici come "Ricorda che sono celiaco" o "Converti tutti i prezzi in Euro", Gemini diventa capace di adattarsi meglio alle esigenze individuali. La memoria è pensata per semplificare le interazioni, evitando che gli utenti debbano ripetere informazioni ogni volta che si rivolgono all'assistente.