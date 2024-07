Pixel 9 Pro: Gemini Advanced gratis per sfruttare tutte le potenzialità di Gemini Live?

A poche settimane dal lancio ufficiale dei nuovi smartphone Pixel 9 e Pixel 9 Pro, emergono interessanti dettagli sulle possibili caratteristiche del modello di punta. Secondo un'analisi condotta da 9to5Google sul codice dell'app Google in versione beta (15.28), il Pixel 9 Pro potrebbe includere un abbonamento gratuito di un anno a Gemini Advanced, il modello di intelligenza artificiale più avanzato di Google.

La scoperta è stata fatta analizzando le stringhe di codice dell'app, che contengono una frase che sembra proprio inequivocabile: "Il tuo Pixel Pro ti dà accesso a un abbonamento di 1 anno a Gemini Advanced, il nostro modello di intelligenza artificiale più capace con accesso prioritario a nuove funzionalità, senza alcun costo per te".

Un'altra stringa di codice suggerisce che il Pixel 9 standard potrebbe offrire un periodo di prova di sei mesi a Gemini Advanced, in linea con la promozione offerta per i modelli Pixel 8.

Per chi non lo conoscesse, Gemini Advanced è il modello di intelligenza artificiale alla base di Gemini Live, una delle principali novità previste per la serie Pixel 9. Questa nuova IA potenziata promette di offrire un'esperienza mobile innovativa, basata su conversazioni naturali e fluide con l'assistente virtuale. Offrire un anno di abbonamento gratuito a Gemini Advanced rappresenterebbe quindi un importante vantaggio competitivo per il Pixel 9 Pro, che si distinguerebbe dagli altri smartphone Android sul mercato per l'accesso prioritario alle nuove funzionalità di intelligenza artificiale.

In chiusura è però importante ricordare che queste informazioni sono basate sull'analisi di una versione beta dell'app Google e potrebbero non essere definitive. Tuttavia, l'ipotesi dell'abbonamento gratuito a Gemini Advanced per il Pixel 9 Pro è plausibile e in linea con la strategia di Google di puntare sull'intelligenza artificiale per differenziare i suoi prodotti.

Non ci resta che attendere l'evento "Made by Google" per avere la conferma ufficiale delle caratteristiche dei nuovi smartphone Pixel e scoprire se questa interessante promozione sarà effettivamente disponibile. Se invece siete curiosi di vedere i nuovi smartphone, Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold sono stati già svelati da un leak.

E voi che cosa ne pensate di questa possibile offerta di Google? L'abbonamento gratuito a Gemini Advanced potrebbe influenzare la vostra scelta di acquistare un Pixel 9 Pro? Diteci la vostra nei commenti qua sotto.