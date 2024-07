Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL e 9 Pro Fold: un leak svela prezzi e colori di tutta la serie

Sempre meno settimane ci separano dal tanto atteso Made by Google 2024, evento che costituisce una ghiotta occasione per la presentazione da parte della compagnia dei nuovi modelli di smartphone in arrivo nel prossimo periodo. Dopo tanti mesi di attesa arrivano finalmente le prime indiscrezioni riguardanti i prezzi e le diverse colorazioni della nuova serie Google Pixel 9. Nello specifico, il listino prezzi recentemente trapelato si riferirebbe a un distributore francese, ma non dovrebbe distanziarsi di molto da quello italiano: scopriamoli insieme nel dettaglio.

Google Pixel 9: prezzi e colorazioni Partiamo prima di tutto da Google Pixel 9, il modello "base" di tutta la serie. Il nuovo smartphone targato Google sarà infatti disponibile rispettivamente nelle colorazioni Nero Ossidiana, Porcellana, Cosmo e Mojito, così da adattarsi alle preferenze di tutti gli utenti. La colorazione Mojito non sarà dissimile da quanto già trapelato recentemente su altri accessori della compagnia, come per esempio gli auricolari Pixel Buds Pro 2. Il modello base presenterà un surplus di 100 euro rispetto al modello precedente, Google Pixel 8, uscito sul mercato a 799 euro. Avremo dunque: Versione da 128 GB di memoria: 899€

Versione da 256 GB di memoria: 999€ Google Pixel 9, 9 Pro e 9 XL (Fonte: Dealabs)

Google Pixel 9 Pro: prezzi e colorazioni È poi il turno del fratello "maggiore" Google Pixel 9 Pro, che si presenta anche in questo caso 4 colorazioni, con una piccola differenza: lo smartphone sarà disponibile rispettivamente nelle tonalità Ossidiana, Porcellana, Nocciola (Verde Salvia) e Rosa. Qui di seguito i prezzi per i rispettivi tagli, con l'aggiunta in questo caso della versione da 512 GB: Versione da 128 GB di memoria: 1099€

Versione da 256 GB di memoria: 1199€

Versione da 512 GB di memoria: 1329€

Google Pixel 9 Pro XL: prezzi e colorazioni Passiamo a Google Pixel 9 Pro XL, per cui tutte le 4 colorazioni sopraelencate sono previste esclusivamente per il modello da 256 GB. Qui di seguito i relativi prezzi dei diversi tagli, con l'aggiunta del modello da 1 TB di memoria: Versione da 128 GB di memoria: 1199€

Versione da 256 GB di memoria: 1299€

Versione da 512 GB di memoria: 1429€

Versione da 1 TB di memoria: 1689€