Gli sviluppatori di The Invincible hanno svelato quante copie ha venduto e ringraziato i giocatori

A quanto pare alla fine The Invincible ce l'ha fatta a diventare profittevole , visto che gli sviluppatori di Starward Industries hanno dichiarato con soddisfazione su Steam vendite per 123.000 copie . Il risultato non solo gli consentirà di continuare a supportare il gioco, ma anche di lanciarsi nel prossimo progetto, già in lavorazione ma ancora non annunciato.

Ringraziamenti

"Non c'è davvero niente di più semplice e allo stesso tempo profondo di un 'Grazie'." Ha esordito lo studio, aggiungendo poi una lunga serie di ringraziamenti: "Grazie per aver creduto in noi. Grazie per aver condiviso con noi parole gentili (o anche critiche, nella speranza di migliorare l'esperienza di The Invincible). Grazie per aver letto questo messaggio e per esservi impegnati con noi. Grazie per aver atteso il nostro prossimo progetto. E grazie per esservi uniti alla nostra missione di raggiungere le stelle."

Quindi sono state svelate le vendite: "The Invincible ha venduto oltre 123.000 copie e questo risultato non sarebbe stato possibile senza ciascuno di voi. Quindi, dal profondo dei nostri cuori alimentati dagli atomi, ancora una volta: GRAZIE!"

Il messaggio si conclude con l'annuncio del prossimo progetto: "Non saremmo qui, a lavorare sui miglioramenti di The Invincible e su un nuovo entusiasmante progetto, senza il vostro infinito e immenso supporto."

The Invincible è un'avventura narrativa basata sul libro omonimo di Stanisław Lem, che mette la protagonista di fronte a dei profondi quesiti filosofici. Se volete più dettagli, leggete la nostra recensione.