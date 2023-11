Che ci si basi pesantemente sul romanzo o che si sfrutti solo qualche punto di riferimento, ciò che importa è che il videogioco sappia appassionare e divertire. La sfida dell'ultima fatica di Starward Industries in arrivo il 6 novembre 2023 su PC, PS5 e Xbox Series X|S, non è quindi diversa da qualsiasi altra opera del proprio genere. Il team di sviluppo è riuscito a convincerci? Scopritelo nella nostra recensione di The Invincible .

La letteratura è una delle arti più antiche dell'umanità ed è spesso la base per altre creazioni, compresi i videogiochi. Negli anni abbiamo più volte visto giochi basati su opere letterarie, che prendono più o meno ispirazione dall'autore originale per raccontare qualcosa di proprio. Basta pensare a The Witcher, Metro 2033, American McGee's Alice o anche solo al recente Lies of P.

The Invincible, dal romanzo al videogioco o viceversa?

La storia di The Invincible sarà raccontata anche tramite diapositive

Diamo prima di tutto delle coordinate. The Invincible è basato sul romanzo L'Invincibile (Niezwyciężony in originale) dello scrittore polacco Stanisław Lem, pubblicato nel 1964. Si tratta di un racconto di fantascienza che oggi definiremmo retrofuturistico, che ci porta sul pianeta Regis III. Il videogioco fa lo stesso: non è però una riproposizione del romanzo, ma una sorta di prequel non ufficiale.

Il racconto originale ci viene mostrato dal punto di vista della grande nave spaziale L'Invincibile e del suo equipaggio, mentre il videogioco ci mette nei panni di una scienziata, Yasna, la quale fa parte di una piccola spedizione di una fazione opposta a quella dei protagonisti del romanzo.

Regis III è un pianeta desolato, quasi morto, nel quale non esiste alcun tipo di vita terrestre. È un luogo misterioso, ma a preoccuparci maggiormente è il fatto che buona parte dei nostri ricordi è nebulosa. Yasna si risveglia in una conca sabbiosa, senza una chiara idea di come ci sia arrivata. Dopo non molto riusciremo a ricreare un collegamento con Novik, il nostro astrogatore, ovvero il capitano della spedizione che è rimasto sulla nave fuori dall'atmosfera di Regis III.

L'opera si divide quindi di due parti: la nostra esplorazione e, di fianco, i dialoghi con Novik, che ci guida, consiglia e pian piano ci dà qualche indizio aggiuntivo su quanto sta accadendo. Il racconto ideato da Starward Industries si inserisce nei temi del romanzo e propone semplicemente un punto di vista diverso su una vicenda che i lettori già conoscono. Si parlerà di evoluzione, del rapporto tra uomo e macchina, del nostro posto e del nostro effetto nell'universo, mentre cerchiamo di salvare i membri del nostro equipaggio dispersi e tentiamo di trovare una via di fuga.

Non ci sarà mai azione in The Invincible, ma questo non significa che non ci siano pericoli

The Invincible è un'avventura profondamente narrativa, focalizzata sul racconto e poco interessata a darci troppo spazio di manovra. Questo non significa che non avremo un po' di libertà d'azione, soprattutto sul finale, ma per il grosso dell'avventura si tratta di scegliere una linea di dialogo invece che l'altra o di trovare o non trovare certi oggetti necessari allo sblocco di una lunga serie di trofei. L'avventura proseguirà in ogni caso nella stessa direzione, semplicemente potremo dare la nostra interpretazione agli avvenimenti scegliendo cosa far dire a Yasna.

Il racconto è estremamente interessante, forte delle idee originali del romanzo, e fluisce senza particolari intoppi mentre esploriamo Regis III, se non in qualche fase un po' più lenta, condizionata da ambienti leggermente troppo ampi. Per fortuna questi frangenti sono riempiti di dialoghi secondari tra Yasna e Novik che evitano un imbarazzante lungo silenzio quando impieghiamo un po' più tempo del previsto per raggiungere l'obiettivo. Il pianeta stesso è il protagonista dell'avventura e Starward Industries ha fatto un buon lavoro nel ricrearlo, considerando che di base è "solo" un insieme di rocce e sabbia. Al netto di qualche piccolo limite tecnico (di tanto in tanto la conta poligonale scende o gli shader si caricano in ritardo), l'ambientazione è affascinante e ben realizzata. Si percepisce sempre la vastità del pianeta, la sensazione di un passato ormai morto e si vive nel dubbio: c'è qualcun altro? Cosa è accaduto ai nostri compagni? E cosa sono queste strane strutture metalliche che spuntano dal terreno?

Potremo incontrare qualcun'altro nel gioco e sarà un momento focale di The Invincibile

A far da padrone è anche la tecnologia in stile anni sessanta, che immaginava un futuro spaziale estremamente analogico. Potremo usare anche noi alcuni strumenti, come uno scanner e un'agenda che farà da mappa, ma anche della strumentazione da campo utile, per esempio, a controllare delle sonde volanti. Tutte le interazioni, sebbene non molto numerose, sono molto curate in termini di animazioni e donano a Yasna maggior fisicità e presenza scenica.

Che conosciate o meno il romanzo originale, The Invincible è un gioco perfetto per chi ama i misteri dell'esplorazione spaziale, ma bisogna comprendere subito che è un gioco lento, totalmente focalizzato sulla sua narrazione e nel quale ogni elemento ludico è sempre a servizio della trama.