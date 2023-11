RoboCop: Rogue City, il trailer di lancio ci ricorda che è disponibile da oggi

RoboCop: Rogue City è disponibile da oggi, come ci ricorda il trailer di lancio ufficiale pubblicato dall'editore Nacon. Si tratta di uno sparatutto in prima persona di stampo classico, con protagonista il poliziotto parte uomo, parte macchina che furoreggiava alla fine degli anni 80.

Il video

Il filmato mostra che il gioco tenta di replicare le atmosfere tipiche della serie, ambientata come saprete in una Detroit in cui la criminalità la fa da padrona. Naturlamente vengono esposte molte sequenze di gameplay, nonché altre in cui possiamo apprezzare la natura di Robocop e la sua dedizione alla causa.

Per il resto vi ricordiamo che RoboCop: Rogue City ha ricevuto dei voti altalenanti dalla critica, tra chi lo ha apprezzato e chi non ha gradito alcune scelte poco al passo con i tempi.

Comunque sia, se vi interessa, non vi resta che acquistarlo su PC, su PS5 o su Xbox Series X/S.