RoboCop: Rogue City, i voti delle recensioni internazionali sono contrastanti

Cosa ne pensa la stampa di RoboCop: Rogue City

RoboCop: Rogue City è uno sparatutto in prima persona

Tra le recensioni più negative troviamo ad esempio quella di TheSixthAxis che spiega: "Robocop: Rogue City ha certamente un bell'aspetto, ma attenzione a questo aspetto grafico scintillante e lucido: nasconde interni meccanici arrugginiti e rotti. Vivo o morto, questo gioco non dovrebbe essere portato con voi."

New Game Network afferma invece: "RoboCop: Rogue City ricrea fedelmente il personaggio classico, ma non gli dà nulla con cui lavorare. La narrazione è scialba, la presentazione è scadente e sono state inserite troppe meccaniche poco convincenti. Con un'azione insoddisfacente, questo titolo è un guscio di metallo vuoto."

Shacknews, al contrario, afferma: "Robocop: Rogue City è una prova che dimostra che non solo la licenza di una proprietà intellettuale può funzionare bene in giochi di dimensioni ridotte, ma che, con la giusta combinazione di creatività e attenzione, una proprietà intellettuale inattiva può essere particolarmente efficace. Una proprietà come Robocop non ha una posizione chiara nella cultura pop in questo momento, al di là dell'ovvia nostalgia dei film di fine anni '80. Ma il team di Teyon, con una combinazione di consapevolezza e sincerità, ne ha trovata una. Mi sono divertito tantissimo a far esplodere le ondate di jabronis e a ridere delle vicende da poliziotto di Robocop. In un anno affollato come il 2023, Rogue City è una gemma inaspettata."

Tra le opinioni medie troviamo invece quella di IGN USA, che dichiara: "RoboCop: Rogue City è l'equivalente videoludico di un film di serie B nel migliore dei modi, con un look e un'azione sopra le righe che catturano l'essenza della serie." Mentre Eurogamer.net afferma: "Teyon mescola sanguinose sparatorie lineari con una leggera azione open world per un'esperienza divertente, anche se poco avventurosa, di RoboCop."