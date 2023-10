Atari ha comprato Digital Eclipse, studio dedicato alla preservazione dei giochi retrò

Atari ha annunciato l'acquisizione di Digital Eclipse , uno studio di sviluppo fondato nel 1992 e focalizzato sul restauro digitale di videogiochi classici. Il prezzo di acquisto di Digital Eclipse consisterà in un corrispettivo iniziale di 6,5 milioni di dollari pagabili alla chiusura dell'acquisizione, di cui 4,0 milioni di dollari in contanti e 2,5 milioni di dollari in azioni ordinarie Atari di nuova emissione, con altri 13.5 milioni di dollari in contanti che potranno essere guadagnati dalla compagnia in base alle prestazioni future. L'operazione si concluderà nell'arco dei prossimi giorni.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection è uno dei prodotti di Digital Eclipse

Atari spiega che: "Digital Eclipse è uno studio di sviluppo di videogiochi dedicato alla conservazione del patrimonio videoludico e al racconto della storia videoludica attraverso pubblicazioni d'archivio e documentari interattivi. Digital Eclipse è stato un pioniere dell'emulazione commerciale dei videogiochi ben prima che diventasse un concetto comune e oggi Digital Eclipse è uno dei pochi studi di sviluppo riconosciuti come leader nello sviluppo di giochi retro."

"I recenti progetti di Digital Eclipse includono Street Fighter: 30th Anniversary, Mega Man Legacy Collection, SNK 40th Anniversary Collection, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e Disney Classic Games Collection, che hanno tutti venduto milioni di unità e sono stati acclamati dalla critica. Più di recente, Digital Eclipse ha sviluppato la Atari 50: The Anniversary Collection, che è stata definita il "nuovo standard d'oro" per le compilation di giochi ed è stata uno dei titoli più votati del 2022. I progetti più recenti di Digital Eclipse includono il lancio di The Making of Karateka e Wizardry: Proving Grounds of the Mad Overlord in Early Access su Steam."

"Dalla sua nascita, Digital Eclipse ha prodotto oltre 250 giochi e ha sviluppato relazioni di lunga data con i principali partner editoriali e di sviluppo del settore per offrire videogiochi e collezioni straordinarie. Grazie alla sua innovativa tecnologia proprietaria, Digital Eclipse è ora leader in questa categoria per vendite, accoglienza da parte della critica e innovazione."

Wade Rosen, Presidente e CEO di Atari, ha commentato: "Digital Eclipse è la migliore al mondo in quello che fa. Hanno un profondo amore e rispetto per la storia dell'industria dei giochi e sono rinomati per lo sviluppo di progetti acclamati dalla critica basati su franchise storici. Digital Eclipse, insieme a Nightdive, è perfettamente in linea con il DNA di Atari e con il suo nuovo scopo. Sono personalmente entusiasta di vedere dove possiamo spingere i confini dell'innovazione retrò insieme".

Andrew Ayre, Chief Executive Officer, ha commentato: "Atari e Digital Eclipse condividono la stessa etica quando si tratta di celebrare e preservare la storia del gioco. È un connubio entusiasmante e sono certo che questo servirà a Digital Eclipse e ai nostri fan per far crescere la nostra attività e ampliare le nostre capacità".

Mike Mika, Presidente e Direttore Creativo, ha commentato: "La nostra esperienza di collaborazione per Atari 50: The Anniversary Celebration è stata rivelatrice. La fiducia che Atari ha dimostrato al nostro team e l'evidente amore e rispetto reciproco per i contenuti ci hanno permesso di produrre qualcosa di veramente notevole. So che Atari continuerà a sostenere il nostro approccio e che porteremo ai fan nuovi progetti entusiasmanti per gli anni a venire".