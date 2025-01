La strategia di Atari di puntare al retrogaming ha dato i suoi frutti, stando alla compagnia

Ritorno al passato

"Nel 2023, Atari ha preso la decisione strategica di rifocalizzare i suoi affari legati ai videogiochi e all'hardware, concentrandosi sul punto di forza dell'azienda: il gaming classico," ha dichiarato la compagnia in un comunicato stampa.

Quello del retrogaming è un mercato in crescita

"Le acquisizioni nel 2023 degli studi di sviluppo Digital Eclipse e Nightdive Studios hanno significativamente rafforzato l'esperienza dell'azienda nel riportare i giochi retrò degli anni '70 fino ai primi anni 2000 su PC e console moderne, ampliando al contempo la competenza e la reputazione dell'azienda nell'acquisire i diritti e sviluppare contenuti basati su alcune delle serie più amate al mondo."

Atari cita anche gli ultimi giochi di Nightdive e Digital Eclipse, tra i quali Star Wars: Dark Forces Remaster, il remake di System Shock, Llamasoft: The Jeff Minter Story e Tetris Forever, come successi commerciali e di critica. In merito, è stata riportata anche una dichiarazione di Wade Rosen, Presidente e Amministratore Delegato di Atari:

"Nel 2024, era fondamentale che Atari portasse avanti la strategia incentrata sul retrogaming e sono estremamente soddisfatto delle performance dell'azienda in tutte le aree di affari. Concludere l'anno con un'accoglienza così forte per i giochi lanciati nel quarto trimestre, Mighty Morphin Power Rangers: Rita's Rewind e The Thing: Remastered, oltre al lancio di RollerCoaster Tycoon Classic per Nintendo Switch, mi dà fiducia che la nostra strategia porterà a un successo ancora maggiore nel prossimo anno."