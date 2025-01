Atari svela Gamestation Go: una nuova console portatile che verrà presentata al CES 2025

Sebbene abbia poco a che fare con la compagnia storica, il marchio Atari è ancora in grado di attirare una notevole attenzione, dunque l'annuncio di una nuova console portatile sotto tale storica griffe è qualcosa da tenere d'occhio: seguiremo dunque la presentazione di Atari Gamestation Go, che avverrà nel corso della settimana al CES 2025.

Si tratta di un dispositivo progettato in collaborazione con My Arcade, al momento mostrato solo in maniera parziale attraverso un breve e vago teaser sui social media, ma ancora senza praticamente informazioni ufficiali, in attesa dell'evento di presentazione nei prossimi giorni.

Qualcosa possiamo però intuirla almeno per quanto riguarda la forma, la disposizione dei controlli e altri possibili elementi di questa strana console portatile, che non sappiamo ancora con cosa sia compatibile, in termini di supporto software.