Antonblast ha recuperato i costi di sviluppo in meno di un mese

Un successo meritato

"Meno di un mese dopo il lancio, Antonblast ha recuperato TUTTE le spese relative allo sviluppo, al marketing e alla produzione! STIAMO FACENDO PROFITTI!" ha critto Grayson su Blu Sky, aggiungendo: "Sembra proprio che Summitsphere farà molti altri giochi per più tempo. Grazie a tutti!"

Si tratta di un successo meritato, per un gioco che ha sicuramente molto da dire, come sottolineato nella nostra recensione di Antonblast. Non sappiamo di quante vendite avesse bisogno per andare in pareggio. Sicuramente non moltissime, ma è comunque una bella storia, in un periodo in cui si parla con sempre maggiore insistenza di crisi del settore e in cui si moltiplicano gli insuccessi.