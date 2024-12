La data di uscita di Antonblast è stata rimandata, ma solo per una delle due versioni

Summitsphere ha posticipato la versione Switch di Antonblast dalla data di uscita precedentemente prevista del 3 dicembre a una data non annunciata ma comunque prevista per la entro la fine del 2024.

La versione per PC sarà comunque disponibile via Steam il 3 dicembre, come previsto. Va anche ricordato che questa data di uscita è a sua volta un rimando rispetto all'originale, fissata per il 12 novembre.