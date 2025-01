iPhone SE 4 si chiamerà iPhone 16E, tutti i dettagli del nuovo smartphone entry-level

Manca sempre meno al possibile annuncio di iPhone SE 4, il prossimo smartphone entry-level di Apple verosimilmente in uscita nei primi mesi del 2025. A partire da quest'anno, però, le cose potrebbero decisamente cambiare per questo segmento a partire dal suo stesso nome. Stando infatti ai più recenti rumor, iPhone SE 4 potrebbe in realtà chiamarsi iPhone 16E, rappresentando dunque un netto cambiamento nelle strategie della compagnia: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iPhone 16E: specifiche attese e colorazioni Stando a quanto riportato da diverse fonti, il nuovo iPhone 16E presenterà un design del tutto simile al precedente iPhone 14, uscito sul mercato due anni fa. Il nuovo smartphone entry-level della compagnia di Cupertino monterà verosimilmente un display OLED, corredato dal tasto Azione che abbiamo visto nei modelli più recenti. Il probabile design di iPhone 16E Prevista anche la presenza del notch in corrispondenza della parte superiore del display, che andrà conseguentemente a sostituire il classico tasto Home delle precedenti generazioni del modello. Le novità non finiscono qui, dal momento che iPhone 16E potrebbe offrire il supporto ad Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale della compagnia, il cui arrivo in Italia è previsto per il mese di aprile. Il nuovo iPhone 16E sarà disponibile rispettivamente nelle colorazioni Bianco e Nero, per adattarsi alle preferenze e ai gusti di tutti gli utenti.