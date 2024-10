Atari ha annunciato un set decanter per bere con la storia dei videogiochi

Atari sta gestendo il suo marchio in modo davvero particolare , realizzando prodotti di ogni tipo che vanno spesso oltre l'hardware e i videogiochi. Ad esempio che ne direste di acquistare un nuovo set con decanter per whisky ispirato al joystick Atari CX-10 ? Si tratta di un prodotto davvero unico, quantomeno concettualmente, arricchito dal design storico di Atari, che rende il tutto appetibile per chi ha vissuto l'epoca più fulgida della compagnia o per chi, più semplicemente, ama la storia dei videogiochi. Va bene anche solo per bere, non vi preoccupate.

Dettagli

Per chi non lo sapesse, il CX-10 è il joystick che fu lanciato insieme all'Atari VCS nel 1977, prima di essere sostituito dal modello CX-40 più semplice ed economico. Il set include un decanter a forma di joystick alto 19 cm (750 ml), due bicchieri da whisky con lo storico logo Fuji (300 ml) e un vassoio per controller Atari. Sui social media, l'azienda lo descrive come il perfetto "argomento di conversazione" per la vostra prossima riunione, ma può tornare utile anche per una serata romantica. In effetti fa una certa figura, passione per il retrogaming a parte.

Il set decanter di Atari

Se volete acquistare l'Official Atari Joystick Decanter Set potete andare su thumbsUp!, dove lo troverete a 97,95 euro. Se vi trovate negli USA, potete acquistarlo invece dal sito ufficiale di Atari per 125 dollari.