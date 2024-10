La corsa alla potenza grafica su console non interessa ai consumatori, per l'ex Sony Shawn Layden

Per Shawn Layden, l'ex CEO di PlayStation, la corsa agli armamenti da parte dei produttori per proporre al pubblico console sempre più potenti è una strategia che non può più funzionare, dato che a suo avviso il pubblico odierno è poco interessato in macchine da gioco marginalmente più potenti rispetto alla generazione precedente.

Riassumento questo è il pensiero di Layden, che per chi non lo sapesse ha militato per 30 anni nei ranghi di PlayStation, in risposta alla domanda posta dalla redazione VGC se l'incremento di potenza che storicamente assistiamo a ogni nuova generazione di console sarà sostenibile anche in futuro.

"Abbiamo fatto queste cose in questo modo per 30 anni, ogni generazione i costi sono aumentati e noi ci siamo riallineati", ha risposto. "Ora siamo arrivati al baratro, non possiamo continuare a fare le cose che abbiamo fatto prima".