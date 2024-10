"SEGA non è abbastanza visibile" per un dirigente della compagnia che vuole elevare il marchio

Un marchio importante

"Una delle cose fondamentali del nostro team è che siamo davvero concentrati sull'elevare e rafforzare il marchio SEGA ", ha detto Scarpone a VGC. "Il nostro portafoglio è molto ampio, ma il filo conduttore è il marchio. SEGA ha una sorprendente quantità di fan come marchio e dobbiamo prenderci cura di quei fan e offrire loro nuove esperienze, mettendo più orgoglio nel far risaltare il marchio".

SEGA vuole diventare visibile come Sonic

Scarpone ritiene che il marchio Sega non sia così in vista come dovrebbe essere, data l'enorme storia dell'azienda nel mondo dei videogiochi e la forza della sua libreria. "Se guardi al dettaglio, non vedi abbastanza SEGA" ha aggiunto.

"Ad esempio, stiamo aprendo un negozio SEGA la prossima estate a Tokyo. Ci sarà un negozio SEGA. Stiamo anche per fare qualcosa di simile a Shanghai, dove apriremo un negozio tramite un partner. È davvero eccitante e dobbiamo fare molto di più, perché SEGA è un marchio di consumo che sorprendentemente non è abbastanza davanti ai consumatori. Sonic lo è, ma SEGA no".

SEGA da questo punto di vista sta andando avanti come un treno, con Sonic che è ormai un personaggio di successo su diversi media e con i film di Streets of Rage e Shinobi in arrivo. Scarpone in questo senso vuole che la compagnia arrivi a competere con Hollywood sulla gestione delle proprietà intellettuali, raggiungendo lo stesso livello di eccellenza.