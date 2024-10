Dragon Age: The Veilguard e altri 10 giochi si aggiungono al catalogo di NVIDIA GeForce NOW

NVIDIA ha aggiornato ancora, come da tradizione di giovedì, il catalogo del servizio su abbonamento GeForce NOW, con l'annuncio dell'aggiunta di Dragon Age: The Veilguard che sarà disponibile all'uscita oltre ad altri 10 giochi che vanno ad ampliare l'offerta.

Dragon Age: The Veilguard sarà dunque disponibile su GeForce NOW il giorno stesso del lancio, ovvero il 31 ottobre, consentendo così di poter giocare al nuovo titolo BioWare sfruttando la potenza dell'infrastruttura di cloud gaming messa a disposizione da NVIDIA.

Da notare, peraltro, che NVIDIA ha organizzato un'iniziativa promozionale molto interessante: sarà possibile acquistare sei mesi di abbonamento GeForce NOW Ultimate per ricevere automaticamente il gioco da scaricare gratuitamente il giorno del lancio.