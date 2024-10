Shinobi diventerà un film, annunciato da SEGA e Universal Pictures

"La serie di Shinobi ha esordito nel 1987 sotto forma di coin-op e segue le vicende di Joe Musashi, un ninja moderno che affronta terribili minacce", si legge in una nota. "Realizzato con una grande attenzione verso l'epica e l'azione, il franchise di Shinobi conta quattordici giochi, inclusi gli spin-off, e ha venduto olttre cinque milioni di copie."

La sceneggiatura verrà adattata per l'occasione da Ken Kobayashi (Sunny, Move On), mentre Marc Platt e Adam Siegel svolgeranno il ruolo di produttori insieme a Dmitri M. Johnson e Toru Nakahara. I produttori esecutivi saranno invece Mike Goldberg e Timothy I. Stevenson.

Shinobi diventerà un film : il grande classico SEGA, che ha fatto il proprio debutto nelle sale giochi nel 1987 per poi approdare sulle prime piattaforme da gioco, fra cui Master System e NES, verrà adattato per il cinema.

Un progetto nato dal recente rilancio

Come ricorderete, SEGA ha annunciato un nuovo Shinobi alla fine dello scorso anno e immaginiamo che ciò sia legato alla nascita del progetto cinematografico, nell'ambito di un deciso rilancio della serie.

Per il momento non ci sono ulteriori dettagli sul film di Shinobi, né è stata comunicata una finestra di uscita da parte di SEGA e Universal Pictures, ma la produzione ha promesso aggiornamenti sulla pellicola non appena possibile.