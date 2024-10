Un drone DJI Mini 4K a basso prezzo per i principianti, ora persino in sconto su Amazon al minimo storico

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare un DJI Mini 4K a basso prezzo . Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 20%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 299. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Le caratteristiche del drone DJI Mini 4K

Il drone DJI Mini 4K dispone di una fotocamera in 4K HD. Pesa meno di 249 grammi e chiuso è in grado di stare su una mano: le sue dimensioni ridotte lo rendono facile da trasportare. Questo modello ha uno stabilizzatore a 3 assi ed è in grado di trasmettere video fino a 10 Km di distanza. Ha la funzione di ritorno automatico e resiste al vendto fino a 38 km/h (livello 5).

Il drone sta sopra una mano, quando è chiuso

Utilizza motori brushless che consentono il decollo ad altitudini fino a 4.000 metri. Permette voli da 31 minuti con una singola batteria. Ha varie funzioni per realizzare QuickShots intelligenti, tra cui QuickShots Spirale, Dronie, Rocket, Circle e Boomerang. Nella confezione è incluso il drone, una batteria, un RC-N1C e tutto il necessario per facili voli in 4K.