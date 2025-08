Il cinema alla maniera di Samsung direttamente a casa tua: smart TV QLED 8K al suo minimo storico

Su Amazon, oggi, è presente e disponibile una super promo per chiunque sia alla ricerca di un televisore nuovo di qualità premium, fascia alta. Lo sconto attivo sulla piattaforma è del 23% e ad essere coinvolto è la smart TV Samsung da 65", con esattezza si tratta del modello QE65QN900BTXZT che viene venduto a 999€ . Si tratta del suo minimo storico! Puoi acquistare la TV direttamente tramite questo link oppure accedi alla pagina del prodotto cliccando sul box dedicato qui giù: Samsung è un brand leader anche nella produzione di televisori ed elettrodomestici per ogni stanza della casa, dalla cucina al salotto e con questo TV farai sicuramente un figurone.

I dettagli della smart TV Samsung

Al cuore di questo TV si trova il Processore Neural Quantum 8K, capace di analizzare e ottimizzare qualsiasi sorgente video tramite intelligenza artificiale, trasformandola in un'immagine dalla definizione straordinaria. Anche i contenuti non nativamente in 8K vengono potenziati per offrire una qualità visiva senza precedenti.

TV Samsung 65" 8K

Il design Infinity Screen accentua ulteriormente l'esperienza: i bordi ultrasottili scompaiono quasi del tutto, lasciando spazio solo all'immagine. Il risultato è un'immersione totale nei contenuti, con uno schermo che sembra non avere confini. Si tratta, infine, di un pannello da 65" con il supporto alla risoluzione 8K per il massimo della qualità disponibile.