Sonic Frontiers per Nintendo Switch è in sconto al 77% su Instant Gaming

Su Instant Gaming è disponibile Sonic Frontiers per Nintendo Switch a 13,51 € invece di 60 € per uno sconto del 77%. Una volta aggiunta l'IVA al 22%, il prezzo finale sarà di 16,48 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Come vi abbiamo già detto, si tratta del gioco da riscattare su Nintendo Switch tramite Nintendo eShop, quindi non dovrete fare altro che incollare la chiave che arriverà una volta comprato. Vediamo ulteriori informazioni su questo titolo affinché possiate valutarne l'acquisto.