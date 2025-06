Sega aprirà un proprio negozio ufficiale a Tokyo, proprio vicino a quello Nintendo

Sega ha annunciato in via ufficiale il piano di apertura di un flagship store a Tokyo, ovvero un negozio destinato a rappresentare un punto di riferimento per i prodotti della compagnia, Sega Store Tokyo e che verrà collocato nella capitale giapponese proprio nei pressi dello store di Nintendo.

Il negozio ufficiale è stato annunciato attraverso un video pubblicato sull'account giapponese di Sega su X in questi giorni, ancora senza dettagli precisi ma con l'idea di mettere in piedi un luogo che faccia da meta per i grandi appassionati della compagnia di Sonic.

Il Sega Store aprirà nel complesso di grandi magazzini presso il Parco di Shibuya a Tokyo, a quanto pare all'interno dello stesso edificio che ospita già il Nintendo Store Tokyo, oltre anche al negozio ufficiale di Capcom e un Pokémon Center.