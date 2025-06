Grounded 2 avrà aggiornamenti meno frequenti rispetto al primo capitolo ed è un bene

Grounded 2 sarà un gioco diverso dal primo capitolo, magari non nei fondamentali ma in una serie di dettagli, compreso ad esempio il modo in cui saranno pubblicati gli aggiornamenti durante il periodo di accesso anticipato. Il team sviluppo ha infatti indicato, in una intervista con GamesRadar, che non dobbiamo aspettarci dei micro-update ogni mese , come accaduto col primo capitolo.

Le parole di Parker su Grounded 2

"Quando abbiamo iniziato a lavorare a Grounded 1 in Accesso Anticipato, stavamo cercando di fare aggiornamenti quasi mensili. Era una seccatura e non funzionava. Non rendeva felice la comunità e non rendeva felice il team. Stiamo quindi pensando ad aggiornamenti più lunghi e corposi, in arrivo ogni quattro o cinque mesi", ha dichiarato.

Obsidian spiega anche che nella fase finale dell'accesso anticipato del primo Grounded aveva usato una strategia simile a quella prevista per Grounded 2: all'epoca il team lavorava in blocco a nuove creature, armature, equipaggiamenti o anche a nuove meccaniche, proponendo più contenuti in un colpo solo, anche se meno spesso.

Ampliando il discorso, Parker ha anche spiegato che Grounded 2 proporrà una componente narrativa più significativa rispetto al precedente gioco: l'obiettivo è sempre proporre un gioco di sopravvivenza e costruzione, ma al tempo stesso Obsidian desiderate che ci sia un "tocco narrativo" nel mezzo; non è qualcosa che dovrebbe stupire troppo, visto che parliamo di un team noto per i suoi giochi di ruolo narrativi.

Infine, se vi chiedete se Grounded 2 arriverà su Switch e PlayStation? Obsidian dice cosa ne pensa.