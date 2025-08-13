Grounded 2 ha raggiunto un grande traguardo in termini di giocatori

Grounded 2 ha superato quota tre milioni di giocatori: lo ha annunciato con entusiasmo Aaron Greenberg, vicepresidente della divisione Games Marketing di Microsoft, confermando il successo del nuovo episodio della serie firmata Obsidian Entertainment.
Disponibile su PC e Xbox Series X|S in accesso anticipato dallo scorso 29 luglio, Grounded 2 riprende la formula del gioco originale, mettendoci al comando di un manipolo di ragazzini che si ritrovano miniaturizzati, alle prese con un giardino che ai loro occhi è improvvisamente diventato gigantesco.
L'impianto è ancora quello di un survival, che è possibile affrontare in solitaria o in cooperativa mentre raccogliamo risorse per costruire armi, armature e insediamenti capaci di resistere alle continue sfide poste da un ambiente senza dubbio ostile.
L'approccio è completamente personalizzabile: gli archetipi a disposizione permettono di sviluppare abilità specifiche che si adattano al vostro stile, che siate cecchini infallibili, strateghi silenziosi o combattenti instancabili.
Un sequel di successo
Con tante novità già in arrivo, Grounded 2 punta a seguire un percorso del tutto simile a quello del primo episodio, che ha funzionato molto bene al fine di far crescere la base d'utenza del gioco, e anche stavolta sembra porsi come l'approccio migliore possibile.
Con l'arrivo dei nuovi aggiornamenti e dei nuovi contenuti, l'impianto messo a punto da Obsidian Entertainment acquisterà man mano più corpo e rivelerà anche i risvolti narrativi di un sequel che pare davvero sia partito alla grande.