Grounded 2 ha raggiunto un grande traguardo in termini di giocatori

Grounded 2 ha superato quota tre milioni di giocatori: lo ha annunciato con entusiasmo Aaron Greenberg, vicepresidente della divisione Games Marketing di Microsoft, confermando il successo del nuovo episodio della serie firmata Obsidian Entertainment.

Disponibile su PC e Xbox Series X|S in accesso anticipato dallo scorso 29 luglio, Grounded 2 riprende la formula del gioco originale, mettendoci al comando di un manipolo di ragazzini che si ritrovano miniaturizzati, alle prese con un giardino che ai loro occhi è improvvisamente diventato gigantesco.

L'impianto è ancora quello di un survival, che è possibile affrontare in solitaria o in cooperativa mentre raccogliamo risorse per costruire armi, armature e insediamenti capaci di resistere alle continue sfide poste da un ambiente senza dubbio ostile.

L'approccio è completamente personalizzabile: gli archetipi a disposizione permettono di sviluppare abilità specifiche che si adattano al vostro stile, che siate cecchini infallibili, strateghi silenziosi o combattenti instancabili.