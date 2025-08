Ninja Gaiden: Ragebound o Grounded 2? Cosa giocherete questo weekend?

Finisce un'altra settimana e inizia agosto. Non è certamente il periodo più intenso dell'anno in termini di uscite e molte persone staranno pensando al mare, alla montagna o a qualsiasi luogo desiderano visitare per le ferie estive, ma qualcuno sarà a casa a giocare e in tal caso viene da chiedersi: cosa state giocando questo weekend del 2 agosto?

Cosa giocherete questo weekend?

Ninja Gaiden: Ragebound è un gioco d'azione e piattaforme che ci mette nei panni di un nuovo personaggio che deve difendere il proprio villaggio da una invasione di demoni. A sviluppare il gioco è The Game Kitchen, famoso in quanto team che ha dato i natali a Blasphemous e Blasphemous 2. In questo caso non hanno lavorato a un metroidvania, quando più a un gioco lineare diviso in classici "Stage" con tanto di punteggio, ma i fan dei due titoli a tema spagnolo potrebbero apprezzare quanto proposto da Ragebound: potete leggere la nostra recensione qui.

Il secondo nome che citiamo oggi è Grounded 2, seguito dell'apprezzatissimo gioco di sopravvivenza cooperativo in cui i protagonisti sono dei ragazzini che sono stati rimpiccioliti. Questa volta non siamo nel giardino di casa ma in un parco divertimenti abbandonato, ma è una cosa positiva perché la mappa è ancora più grande e ci sono ancora più funzioni, come la possibilità di ottenere uova di insetto, incubarle e far nascere così creature alleate da cavalcare e usare per i combattimenti.

Diteci, quindi, cosa giocherete questo fine settimana?