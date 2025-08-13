Call of Duty: Black Ops 7 presenta la Gilda con un teaser trailer

Call of Duty: Black Ops 7 ha presentato la Gilda con un teaser trailer che è stato realizzato a mo' di presentazione pubblicitaria per l'azienda, che si occupa di tecnologia a tutto tondo: dalla rete alle informazioni, dall'intrattenimento alla guerra, dominando incontrastata.

"E se la tecnologia ci elevasse come era destinata a fare? E se il nostro scopo, il nostro futuro, potessero essere garantiti? E se invece di temere il domani, ci rialzassimo per riprendercelo? Noi siamo la Gilda", recita il sito ufficiale dell'organizzazione, che ha persino un profilo Instagram.

Il video è un montaggio di situazioni drammatiche in cui la tecnologia della Gilda riesce a fare la differenza, tramite il suo esercito di androidi. Si tratta però di una visione prettamente promozionale, che potrebbe nascondere una realtà differente...

Il trailer di annuncio di Call of Duty: Black Ops 7 lasciava appunto intendere una situazione in cui alcuni malintenzionati possono manipolare l'opinione pubblica grazie alla tecnologia, agendo in realtà in maniera spietata per mantenere il controllo del mondo.