Call of Duty Black Ops 7 è stato annunciato con un trailer: sarà su Game Pass al lancio

Il "Non-E3" è quasi finito ma c'è ancora spazio per l'Xbox Games Showcase 2025 e durante l'evento abbiamo avuto modo di vedere in azione Call of Duty Black Ops 7, il prossimo sparatutto di Activision.

Il trailer di Call of Duty Black Ops 7

Vediamo anche che il protagonista è interpretato da Milo Ventimiglia (Un mamma per amica, Heroes) e sarà chiaramente il protagonista principale della modalità storia del videogioco.

La descrizione ufficiale recita "L'anno è il 2035 e il mondo è sull'orlo del caos, devastato da un conflitto violento e da una guerra psicologica dopo gli eventi di Black Ops 2 e Black Ops 6. Con una tecnologia all'avanguardia, la squadra Black Ops guidata da David Mason deve combattere contro un nemico manipolatore che usa la paura come arma principale."

Sarà disponibile sin dal lancio su Xbox Game Pass. Nel trailer non vengono indicate le piattaforme, ma possiamo dare per scontato che sarà ancora una volta un gioco per PC, PS5 e Xbox Series X|S.