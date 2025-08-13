Frieren nel cosplay di vodkavnts è bellissima in ogni scatto fotografico

Frieren Oltre la fine del viaggio ha appassionato moltissimi con la prima stagione dell'anime e ovviamente anche il mondo del cosplay non ha potuto esimersi dal ricreare i personaggi più amati, cominciando dalla protagonista. Ad esempio, vodkavnts ci propone il proprio cosplay di Frieren.

Frieren, che dà il titolo alla serie, è un'elfa con enormi poteri magici e che ha già vissuto una lunga vita. All'interno della storia la vediamo quando il viaggio della Compagnia dell'Eroe è terminato e il mondo festeggia la caduta del Re dei demoni. Decine di anni dopo, l'Eroe col quale ha viaggiato muore di vecchiaia e Frieren si rende conto di non averlo mai realmente conosciuto: decide quindi di ripercorrere la strada del loro vecchio viaggio per navigare nei ricordi e ricordarlo.