Frieren nel cosplay di vodkavnts è bellissima in ogni scatto fotografico

Frieren Oltre la fine del viaggio ha appassionato moltissimi con la prima stagione dell'anime e ovviamente anche il mondo del cosplay non ha potuto esimersi dal ricreare i personaggi più amati, cominciando dalla protagonista. Ad esempio, vodkavnts ci propone il proprio cosplay di Frieren.
Frieren, che dà il titolo alla serie, è un'elfa con enormi poteri magici e che ha già vissuto una lunga vita. All'interno della storia la vediamo quando il viaggio della Compagnia dell'Eroe è terminato e il mondo festeggia la caduta del Re dei demoni. Decine di anni dopo, l'Eroe col quale ha viaggiato muore di vecchiaia e Frieren si rende conto di non averlo mai realmente conosciuto: decide quindi di ripercorrere la strada del loro vecchio viaggio per navigare nei ricordi e ricordarlo.
Le foto del cosplay di Frieren di vodkavnts
vodkavnts ci propone svariati scatti focalizzati sul volto, che ci permettono di notare la cura con la quale la cosplayer ha realizzato il proprio trucco, ma anche la qualità e la precisione della parrucca che ricrea lo stile di Frieren visto nell'anime. Ovviamente notiamo anche il costume, quello classico del personaggio, perfettamente realizzato.
Se amate i cosplay di Frieren, ecco anche Frieren nel cosplay di linn.tooruu, ma come non citare anche il cosplay di Frieren creato da Hitomi che sembra una istantanea di una puntata dell'anime. Chiudiamo con il cosplay di Frieren di mika.sama.