Un nuovo Animal Crossing sarebbe la sorpresa del prossimo Nintendo Direct, che arriverebbe a breve

Nintendo Switch 2 è appena uscita e ci sono già vari giochi di primo piano a disposizione e vari altri sono in arrivo nei prossimi mesi, ma non tutto ha una chiara data di uscita: per risolvere il problema potrebbe arrivare un bel Nintendo Direct e, secondo un leaker, è proprio ciò che accadrà a luglio.

Cosa dovrebbe apparire nel Direct di Nintendo Switch 2

Il leak segnala in realtà molteplici videogiochi di terze parti che sarebbero previsti per Nintendo Switch 2: vengono citati infatti Metaphor: Refantazio, The Witcher 3 Wild Hunt e Death Stranding: Director's Cut. Inoltre, durante l'evento dovrebbe esserci anche l'annuncio della data di uscita di Metroid Prime 4.

Durante la diretta, tra l'altro, sarebbe prevista la pubblicazione di Pokémon Colosseum per la libreria GameCube di Nintendo Switch 2, insieme ad altri giochi che però non vengono citati nello specifico.

La bomba però del leaker è che alla fine della presentazione dovrebbe apparire Isabelle / Fuffi (usate il nome che preferite) con il logo di Animal Crossing e l'indicazione che un nuovo capitolo arriverà nel 2026. Certamente sarebbe un grande annuncio, considerando l'enorme successo di New Horizons, che è anche stato aggiornato per Switch 2.

La fonte di tutto questo è il leaker Beatemups, noto anche come Wood Hawker, che ha parlato durante un episodio del Nontendo Podcast: va detto che non questo leaker non ha sempre avuto ragione, quindi non possiamo dire che ci si possa fidare completamente delle sue dichiarazioni, ma come sempre un rumor è un rumor e dobbiamo trattarlo come tale. Inoltre, entro un mese potremo scoprire se quanto indicato sia vero o meno.