InZOI riceverà presto un grosso aggiornamento che aggiungerà un'intera città esplorabile dedicata al relax

Si tratterebbe di "una destinazione a tema resort dove i giocatori possono godersi un po' di riposo e relax lontano dal trambusto della vita cittadina", in base a quanto riferito dagli sviluppatori, con "una varietà di esperienze vivaci e rinfrescanti su isole esotiche che non si trovano nelle città precedenti, con attività come l'agricoltura, il relax, la navigazione e l'esplorazione di isole disabitate".

InZOI riceverà prossimamente un grosso aggiornamento destinato a modificare in maniera sostanziale i contenuti del gioco, in quanto aggiungerà un'intera città esplorabile e dotata di caratteristiche particolari, essendo una sorta di gigantesco resort per il relax.

Un'attesa iniezione di contenuti

Questa aggiunta potrebbe aiutare InZOI ha ottenere una nuova accelerazione in termini di coinvolgimento degli utenti, considerando che la quantità di giocatori contemporanei su Steam ultimamente si è abbassata in maniera notevole, nonostante il team continui a riferire di non voler considerare tali numeri come rilevanti per valutare l'andamento del gioco.

Secondo Kjun, l'aggiornamento di Cahaya nasce da una sorta di personale: "Sebbene lo sviluppo di inZOI sia stato per me fonte di grande gioia, ci sono momenti in cui sento il bisogno di allontanarmi da tutto", ha spiegato. "Ispirato da questi sentimenti, ho voluto creare un rifugio in cui i giocatori, esausti per i ritmi della vita quotidiana, potessero rilassarsi".

Da questa idea nasce Cahaya, una città tutta incentrata sullo svago e il relax, dove i lavori e le scuole non sono presenti e ci si può dedicare a numerose attività piuttosto fuori dalla norma, in un'isola dall'aspetto affascinante.

In questa potremo dedicarci alla coltivazione, alla pesca, all'esplorazione e ad altre attività anche più avventurose. Non è stata fornita alcuna data di uscita per il DLC di Cahaya ma è stato riferito che si tratterà di un altro aggiornamento gratuito.

L'idea è che qualche novità al riguardo possa emergere nel corso della Gamescom 2025, considerando che il team sarà presente con il gioco probabilmente per presentare qualcosa di nuovo. Di recente, abbiamo visto le novità dell'aggiornamento del 13 giugno tra mod, nuovi modi per avere figli e non solo.