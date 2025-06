InZOI arriva su Mac: Krafton annuncia periodo di uscita, prenotazioni e dettagli di questa versione

In particolare, inZOI su Mac sfrutta appieno Metal , il software di grafica con accelerazione hardware per le piattaforme Apple, garantendo un gameplay fluido e reattivo con frame rate elevati e immagini di alta qualità.

Le prenotazioni sono aperte da oggi per la versione Mac, che potrà essere acquistata sia attraverso l'App Store ufficiale di Apple a questo indirizzo che su Steam, al prezzo di 39,99 euro. La versione per le piattaforme Apple è basata su un'ottimizzazione specifica che sfrutta alcune peculiarità di queste, dimostrandosi un port piuttosto profondo da PC.

Krafton ha annunciato il prossimo arrivo di InZOI , la nuova simulazione di vita che rappresenta una delle più note alternative a The Sims, anche su Mac , con periodo di uscita, prenotazioni e dettagli comunicate con più precisione dalla compagnia coreana.

Una conversione molto ottimizzata

Come riferito dal comunicato stampa di Krafton, InZOI su Mac supporta MetalFX Upscaling, ovvero il ray tracing accelerato via hardware sui chip della famiglia M3 e M4 di Apple, e l'HDR.

Inoltre, gli sviluppatori hanno lavorato attraverso il sistema di intelligenza artificiale integrato in Core ML per incrementare le prestazioni e garantire un'implementazione estremamente fluida delle funzionalità AI di inZOI sui dispositivi Mac, come 3D Printer, AI Texture, AI Motion e Smart Zoi.

Il tutto dovrebbe risultare in una conversione particolarmente avanzata della simulazione di vita in questione, che appare decisamente ottimizzata per le piattaforme Apple più moderne e avanzate.

Il CEO CH Kim ha dichiarato: "Siamo entusiasti di annunciare l'arrivo di inZOI su Mac ad agosto, una versione che sfrutta appieno Metal e i processori Apple per offrire prestazioni e grafica straordinarie. Continueremo a impegnarci per rendere il gioco accessibile a un pubblico globale su una gamma sempre più ampia di piattaforme".

Nel frattempo, gli sviluppatori hanno svelato l'aggiornamento del 13 giugno tra mod, nuovi modi per avere figli e non solo, all'interno del progetto annunciato di lavoro su contenuti più coinvolgenti dal punto di vista narrativo.