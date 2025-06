Capcom ha annunciato che Resident Evil Requiem e Onimusha: Way of the Sword saranno giocabili alla Gamescom, grazie a oltre ottantacinque postazioni che la casa giapponese metterà a disposizione sullo showfloor dell'evento di Colonia.

Chiaramente non si tratterà degli unici titoli che andranno a comporre la line-up di Capcom per la Gamescom 2025, che si terrà dal 20 al 24 agosto: ulteriori dettagli sui giochi presenti in fiera, sulle presentazioni e i livestream verranno rivelati nelle prossime settimane.

Presentato durante il Summer Game Fest, Resident Evil Requiem è il nono capitolo della serie principale di Resident Evil e punta a offrire agli appassionati un'esperienza ancora più coinvolgente, grazie a una storia inedita e a tanti nuovi personaggi che andranno ad arricchire l'iconica lore di questa saga.

Il gioco ha già una data di uscita ufficiale: stando all'annuncio di Capcom, sarà disponibile nelle versioni PC, PS5 e Xbox Series X|S a partire dal 27 febbraio 2026.