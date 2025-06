Apple Games è il nuovo hub dedicato ai giochi sui dispositivi Apple

Apple Games è il nuovo hub dedicato ai giochi, annunciato durante la WWDC 25: già disponibile in beta, l'app farà il proprio debutto ufficiale in autunno, in concomitanza con il lancio di iOS 26, iPadOS 26 e macOS26, combinando Game Center e la sezione giochi dell'App Store per consegnarci un'esperienza inedita.

Come detto, l'idea alla base di Apple Games è quella di un hub: un centro dove accedere a scoperte personalizzate, cronologia dei giochi recenti, notifiche legate ad amici e classifiche, eventi in-game, sfide multiplayer e il catalogo completo di Apple Arcade, il tutto con un'interfaccia moderna ed elegante.

Cuore pulsante di Apple Games è la scheda Home, dove vengono evidenziati gli aggiornamenti più importanti: si passa dai giochi recenti alle classifiche, fino ad arrivare agli eventi speciali e alle attività dei nostri contatti. Accedendo alla sezione Play Together si possono organizzare sfide e confrontarsi con gli amici.

La scheda Arcade consente di accedere al catalogo di Apple Arcade, mentre la scheda Library si occupa di mostrare l'intero catalogo di titoli installato e scaricato in passato, che si tratti di iPhone, iPad o Mac.