Apple svela iPadOS 26, macOS Tahoe 26 e watchOS 26: il software che rivoluziona l’esperienza utente

Tra le altre novità: un'app File migliorata, supporto a Live Activities per monitorare attività in tempo reale, aggiornamenti audio che consentono di scegliere i microfoni per singole app e siti web, e l'arrivo di un'app Journal nativa.

Arrivano anche le Live Activities da iPhone, una nuova app Phone per gestire chiamate e contatti e il supporto a funzionalità AI come la traduzione in tempo reale nelle chat e le risposte intelligenti. Il nuovo Games Hub consolida i giochi e i progressi dei giocatori in un'unica interfaccia, mentre la Journal app debutta anche su Mac.

watchOS 26: motivazione e personalizzazione al polso

Infine, watchOS 26 porta la Liquid Glass UI su Apple Watch, donando un aspetto più fresco e dinamico a widget, notifiche e controlli. Ma la vera novità è Workout Buddy, l'allenatore virtuale basato su Apple Intelligence che offre motivazioni personalizzate in tempo reale durante gli allenamenti, grazie all'analisi di dati come ritmo, frequenza cardiaca e obiettivi di attività. Altre novità includono la traduzione live dei messaggi, gesture migliorate come il flick del polso per gestire notifiche e chiamate e la possibilità di far partire playlist o podcast direttamente dall'app Allenamento.

watchOS 26

Tutti e quattro i sistemi operativi sono già disponibili in beta per gli sviluppatori e arriveranno come aggiornamenti gratuiti questo autunno. iOS 26 e iPadOS 26 supporteranno iPhone 11 e successivi, iPadOS 26 coprirà anche modelli come iPad Pro e iPad Air più recenti, mentre macOS Tahoe 26 sarà compatibile con i Mac a partire dai modelli Intel e Apple Silicon rilasciati negli ultimi anni. watchOS 26 sarà disponibile per Apple Watch Series 6 e successivi, con alcune funzionalità esclusive per i modelli più recenti. Non ci resta dunque che attendere ulteriori aggiornamenti in merito da Apple, che siamo certi non tarderanno ad arrivare nel corso delle prossime settimane o mesi. Voi cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!