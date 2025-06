iOS 26 cambia tutto: Liquid Glass è il nuovo design del sistema operativo mobile di Apple

In occasione della Worldwide Developers Conference 2025 , Apple ha finalmente tolto il velo a iOS 26 , la nuova versione del sistema operativo per iPhone. Tra le novità più importanti risulta in particolare Liquid Glass , un linguaggio di design completamente nuovo rispetto alle precedenti versioni di iOS: scopriamone insieme tutti i dettagli.

iOS 26: Liquid Design, cambio di nomenclatura e tanto altro

Come rumoreggiato ormai da diverse settimane, il nuovo iOS 26 pone una grande linea di demarcazione rispetto al passato "interrompendo" la nomenclatura utilizzata tradizionalmente fino ad oggi, con un riferimento all'anno successivo alla pubblicazione. Tra le novità di iOS 26 che saltano subito all'occhio troviamo sicuramente il nuovo design Liquid Glass, che conferisce un aspetto "vetroso" a tutto il sistema operativo: tutte le app native si aggiornano in linea con il nuovo design, restituendo elementi in traslucido, giochi di trasparenze e tanto altro ancora.

Liquid Glass, il nuovo linguaggio di design di iOS 26

Aggiornamenti previsti per l'app iMessage, con la possibilità di cambiare gli sfondi delle conversazioni, così come l'app Traduci, che porta con sè la traduzione in tempo reale, grazie all'ausilio di Apple Intelligence, l'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia. Oltre a questo troviamo anche l'arrivo di app completamente inedite, tra cui Games, che sostituirà integralmente il precedente Game Center e Apple Arcad riunendoli all'interno di un'unica app. Al centro di tutto troviamo sicuramente la piena integrazione tra i diversi sistemi operativi che compongono la lineup di dispositivi Apple: il nuovo Liquid Design si estenderà infatti anche a macOS 26 Tahoe, iPadOS 26, watchOS 26 e tvOS 26, così da garantire una maggior coerenza e uniformità stilistica ai differenti sistemi operativi.